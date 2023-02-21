Объём инвестиций «УРАЛХИМ» в развитие пермского завода превысит 2 миллиарда рублей

Руководство Пермского завода минеральных удобрений пригласило журналистов, чтобы рассказать о последних переменах на предприятии. Вложения в модернизацию производства уже отразились на улучшении условий труда и росте зарплат сотрудников. За состоянием «кипящего слоя» карбамида на грануляционной башне в Пермском филиале ПМУ «УРАЛХИМ» аппаратчик Сергей Шадрин смотрит каждые два часа. Процесс ответственный, потому требует регулярных тренировок. Теперь они проводятся в учебном классе на специальном симуляторе.Все процессы, в том числе внештатные сценарии, сотрудники отрабатывают здесь. Компьютерный тренажер полностью имитирует производство агрегата карбамида. Оборудование появилось здесь в рамках инвестиций в цифровизацию в декабре прошлого года.Сергей Шадрин, аппаратчик кристаллизации цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»: "Это хороший комплекс для тренировки. Надо работать. Я думаю, это очень повысит нашу эффективность, и остановки минимизирует".Новый цех фасовки — еще один реализованный проект. Теперь сотрудники фасуют в мешки весь объем производимого карбамида, что помогает сохранить качество и полностью изолировать продукт от воздействия внешней среды. Соблюдены здесь в том числе и нормы безопасности для сотрудников.Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»: "Реализуя производственные планы, мы всегда заботимся о персонале. Проведя модернизацию, по сути, полностью фронта отгрузки, мы всегда приводим в порядок и бытовые помещения, и прилегающую территорию, и благоустройство. Это всё нам позволяет гарантировать комфортные условия труда, соблюдать все требования по охране труда. И как результат — люди работают".Так, по итогам прошлого года оплата труда работников пермского «УРАЛХИМа» оказалась ощутимо выше, чем в среднем по региону. Средний заработок рабочих на заводе составил более 75 тысяч рублей в месяц.Максим Исупов, аппаратчик филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»: "Работается весьма комфортно, все автоматизировано, мы лишь следим за работой и нажимаем, грубо говоря, на кнопки. Платят нам за это очень хорошо. Заботятся о нашем здоровье, о времени провождении вне завода".Сегодня удобрения филиала ПМУ – ключевой элемент в повышении урожайности и обеспечении продовольственной безопасности. Пермский продукт отправляется не только в разные регионы России, но и страны мира.В этом году объём инвестиций компании «УРАЛХИМ» в развитие пермского завода превысит 2 млрд рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.В году текущем деньги будут направлены на крупнейший за 15 лет капитальный ремонт производственных мощностей. Обновления ждут также оборудования в цехах аммиака и карбамида. Производственный процесс при этом будет остановлен, но сотрудники будут задействованы в ремонтных работах.