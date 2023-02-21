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В Соликамске начала работу ярмарка «Икра и рыба Камчатская»
С Камчатки рыбу перевозят самолётом, не замораживая, соответственно, сохраняя полезные вещества. Гурманы оценят выразительный вкус копчённой, приготовленной на опилках вишни, яблони и груши. Кстати, при разморозке рыба не теряет своих полезных качеств, а значит можно закупиться впрок и поставить на стол в масленичную неделю, 23 февраля и 8 марта.
Приобрести дальневосточные деликатесы на прилавке «Икра и рыба Камчатская» в центральном универмаге в Соликамске можно по 25 февраля включительно.
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