В Перми задержан налетчик с газовым балончиком

В Перми полицией по горячим следам задержан подозреваемый в двух нападениях с газовым баллончиком. В дежурную часть отдела полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) поступило сообщение от работника микрофинансовой организации о нападении. Менеджер пояснила, что в офис зашел неизвестный и брызнул ей в лицо из газового баллончика. Забрав 600 рублей из ящика стола, налетчик скрылся с места преступления.Через некоторое время в отдел полиции Мотовилихинского района поступило аналогичное сообщение от продавца продуктового павильона. Женщина рассказала полицейским, что сначала неизвестный мужчина зашел за продуктами. Затем он вернулся, попросил прощения и брызнул в лицо потерпевшей из газового баллончика. Пермячка успела закрыть лицо и дала отпор налетчику, оберегая имущество магазина. Тем не менее, злоумышленник смог оттолкнуть продавца, забрать из кассы около 2,5 тысяч рублей, после чего скрылся."На розыск налетчика незамедлительно были ориентированы наряды патрульно-постовой службы, сотрудники уголовного розыска и кинолог со служебно-розыскной собакой. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции злоумышленник был задержан по горячим следам в Дзержинском районе. Ранее судимый местный житель 1972 года рождения прятался у своего знакомого", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.