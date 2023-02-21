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В Перми задержан налетчик с газовым балончиком
Через некоторое время в отдел полиции Мотовилихинского района поступило аналогичное сообщение от продавца продуктового павильона. Женщина рассказала полицейским, что сначала неизвестный мужчина зашел за продуктами. Затем он вернулся, попросил прощения и брызнул в лицо потерпевшей из газового баллончика. Пермячка успела закрыть лицо и дала отпор налетчику, оберегая имущество магазина. Тем не менее, злоумышленник смог оттолкнуть продавца, забрать из кассы около 2,5 тысяч рублей, после чего скрылся.
"На розыск налетчика незамедлительно были ориентированы наряды патрульно-постовой службы, сотрудники уголовного розыска и кинолог со служебно-розыскной собакой. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции злоумышленник был задержан по горячим следам в Дзержинском районе. Ранее судимый местный житель 1972 года рождения прятался у своего знакомого", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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