Новая детская поликлиника в Лёвшино: все необходимые специалисты и медслужбы в одном месте
Татьяна Каменева ведёт приём в своём новом кабинете. Маленькие пациенты приходят с родителями, чтобы получить направления и рекомендации. Места хватает всем, говорит врач, особенно если сравнивать со старым зданием.
Татьяна Каменева, врач-педиатр: "Непривычно, такое большое помещение, там всё было компактно, а здесь свой кабинет большой".
Новое трёхэтажное здание детской поликлиники № 3 в Орджоникидзевском районе открыло свои двери для посещения. На входе - тёплая колясочная, дальше, как полагается, гардероб и регистратура. Много полезной информации. Здесь, например, я могу узнать о том, какие профилактические медицинские осмотры должны проходить несовершеннолетние с рождения и практически до 18 лет.
Сейчас под одной крышей комфортно разместились все специалисты и подразделения медицинского учреждения, которые раньше находились в разных зданиях.
Как водится в таких случаях, новоселье отметили перерезанием ленточки, после чего провели небольшую экскурсию по зданию.
Элла Леонтьева, главный врач ГДП № 3: "Специалисты будут сидеть в комфортных условиях, и населению будет комфортное пребывание в ожидании приёма врачей и специалистов".
Создание комфортных условий для врачей и пациентов - важная задача, не раз подчёркивал глава региона Дмитрий Махонин. Это, кроме того, что ведётся постоянная работа по обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кадрами и современным оборудованием.
Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Кабинеты все оборудованы всем необходимым, компьютерной техникой, мебелью. Поэтому, я думаю, что это будет для всех большой подарок, и для медицинских работников, и для населения".
Что касается оборудования, есть всё: рентген-комплекс, УЗИ, ЭКГ, а ещё появился лазерный хирургический аппарат для удаления папиллом или фурункулов. Сейчас специалист проходит обучение в Санкт-Петербурге и скоро приступит к работе.
Элла Леонтьева, главный врач ГДП № 3: "К концу февраля обучение будет завершено, и мы будем уже с марта планировать проведение процедур".
Кроме того, в поликлинике есть зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, дневной стационар, и что очень важно, учитывая возраст пациентов - игровой уголок.
Анастасия Бабикова: "Впечатления, на самом деле, потрясающие. Всё такое новое, всё такое светлое, просторное, удобное, всего очень много".
Корпус построен в рамках адресной инвестиционной программы на средства регионального бюджета. Находится новая поликлиника на улице Социалистической и рассчитана на 200 посещений в смену.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Масленица пришла - отворяй ворота
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.02.2023
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2023
В предстоящие выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды
В Пермских тепловых сетях идёт проверка специальным реагентом
В выходные будет морозно и солнечно
В ледовом городке на эспланаде состоится праздник «Широкая масленица»
Жители Перми пожаловались на ночных гонщиков
Глава Пермского края посетил предприятия Чайковского округа
Жители Прикамья любовались северным сиянием
Добавить комментарий: