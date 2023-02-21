Новая детская поликлиника в Лёвшино: все необходимые специалисты и медслужбы в одном месте

В пермском микрорайоне Левшино заработала новая детская поликлиника. Она возьмет на себя заботу обо всех ребятах левобережной части Орджоникидзевского района. И самое главное - отныне участковые педиатры, узкие специалисты, лаборатории и остальные медслужбы будут принимать в одном месте. А не в разных, как это было раньше.Татьяна Каменева ведёт приём в своём новом кабинете. Маленькие пациенты приходят с родителями, чтобы получить направления и рекомендации. Места хватает всем, говорит врач, особенно если сравнивать со старым зданием.Татьяна Каменева, врач-педиатр: "Непривычно, такое большое помещение, там всё было компактно, а здесь свой кабинет большой".Новое трёхэтажное здание детской поликлиники № 3 в Орджоникидзевском районе открыло свои двери для посещения. На входе - тёплая колясочная, дальше, как полагается, гардероб и регистратура. Много полезной информации. Здесь, например, я могу узнать о том, какие профилактические медицинские осмотры должны проходить несовершеннолетние с рождения и практически до 18 лет.Сейчас под одной крышей комфортно разместились все специалисты и подразделения медицинского учреждения, которые раньше находились в разных зданиях.Как водится в таких случаях, новоселье отметили перерезанием ленточки, после чего провели небольшую экскурсию по зданию.Элла Леонтьева, главный врач ГДП № 3: "Специалисты будут сидеть в комфортных условиях, и населению будет комфортное пребывание в ожидании приёма врачей и специалистов".Создание комфортных условий для врачей и пациентов - важная задача, не раз подчёркивал глава региона Дмитрий Махонин. Это, кроме того, что ведётся постоянная работа по обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кадрами и современным оборудованием.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Кабинеты все оборудованы всем необходимым, компьютерной техникой, мебелью. Поэтому, я думаю, что это будет для всех большой подарок, и для медицинских работников, и для населения".Что касается оборудования, есть всё: рентген-комплекс, УЗИ, ЭКГ, а ещё появился лазерный хирургический аппарат для удаления папиллом или фурункулов. Сейчас специалист проходит обучение в Санкт-Петербурге и скоро приступит к работе.Элла Леонтьева, главный врач ГДП № 3: "К концу февраля обучение будет завершено, и мы будем уже с марта планировать проведение процедур".Кроме того, в поликлинике есть зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, дневной стационар, и что очень важно, учитывая возраст пациентов - игровой уголок.Анастасия Бабикова: "Впечатления, на самом деле, потрясающие. Всё такое новое, всё такое светлое, просторное, удобное, всего очень много".Корпус построен в рамках адресной инвестиционной программы на средства регионального бюджета. Находится новая поликлиника на улице Социалистической и рассчитана на 200 посещений в смену.