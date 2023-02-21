Масленица пришла - отворяй ворота

В Перми сегодня стартовали события Масленичной недели. По русской народной традиции с понедельника надо печь блины. И в первую очередь накормить ими нуждающихся. Обед Владимира и других подопечных дневного центра помощи людям в беде «Территория передышки» начался с блинов. Говорят, на Масленичную неделю первый из них принято отдавать нуждающимся. Традицию поддерживают и кураторы, призывают хозяек приносить лакомства. Евгения Наговицина, администратор дневного центра помощи людям в беде «Территория передышки»: "Мы всегда собираемся с подопечными, потому что нам кажется, что это поможет им напомнить, что бывает тепло, что можно просто пить чай и разговаривать, и ни о чем на данный момент не думать".Принимать их будут до среды с 10.00 до 18.00 вечера. Готовятся активно к Масленице и на эспланаде. Чтобы установить большую сцену, придется снести несколько горок. В этом году все будет грандиозно. Активно здесь будет с 23 по 26 февраля. Народные игры, большая народная ярмарка, выступление творческих коллективов, сожжение чучела выпадают на воскресенье.Андрей Хомяков, руководитель «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий»: "Самые яркие мероприятия 26 февраля с 12.00 до 17.00 часов. С 16.30 до 17.00 мы сожжем чучело. И конечно, будут представлены как интерактивные части, так и концертные выступления".А вот в Доме народного творчества «Губерния» праздничные мероприятия уже начались. Для самых маленьких заработала комната сказок с петрушкой. Для любителей блинов будут вечера у камина, и специальное шоу. На площади перед зданием пройдет «Целовальная суббота» с широкими гуляниями и народными играми. В воскресенье масленичный поезд направится в село Сива, чтобы проводить зиму по старинным обычаям.Наталия Коженова, заведующая этно-центром Пермского дома народного творчества «Губерния»: "Особенность пермской Масленицы - целовальная суббота. На Масленицу было принято в субботу, воскресенье, два последних дня прощаться с Масленицей, ходить в гости и трижды целоваться".Гостей будут ждать и в Парке Горького. На воскресенье здесь запланированы горячие блины, парад необычных санок, ярмарка народных промыслов, игры, забавы, сказочная концертная программа, конкурс блинных мастеров.Ключевые события в Парке Горького стартуют в 16.30 с большого огненного шоу, в 16.45 по центральным улицам пройдет праздничное масленичное шествие, а в 17.00 часов сожгут и само чучело.Большой праздник развернется и в Хохловке. 26 февраля впервые за всю историю музея раздастся колокольный звон. Здесь вспомнят традиции и народные, и СССР. Сжигать будут аж три чучела в разное время. Не обойдется и без забав.