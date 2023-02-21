← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.02.2023
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Масленица пришла - отворяй ворота
Принимать их будут до среды с 10.00 до 18.00 вечера. Готовятся активно к Масленице и на эспланаде. Чтобы установить большую сцену, придется снести несколько горок. В этом году все будет грандиозно. Активно здесь будет с 23 по 26 февраля. Народные игры, большая народная ярмарка, выступление творческих коллективов, сожжение чучела выпадают на воскресенье.
Андрей Хомяков, руководитель «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий»: "Самые яркие мероприятия 26 февраля с 12.00 до 17.00 часов. С 16.30 до 17.00 мы сожжем чучело. И конечно, будут представлены как интерактивные части, так и концертные выступления".
А вот в Доме народного творчества «Губерния» праздничные мероприятия уже начались. Для самых маленьких заработала комната сказок с петрушкой. Для любителей блинов будут вечера у камина, и специальное шоу. На площади перед зданием пройдет «Целовальная суббота» с широкими гуляниями и народными играми. В воскресенье масленичный поезд направится в село Сива, чтобы проводить зиму по старинным обычаям.
Наталия Коженова, заведующая этно-центром Пермского дома народного творчества «Губерния»: "Особенность пермской Масленицы - целовальная суббота. На Масленицу было принято в субботу, воскресенье, два последних дня прощаться с Масленицей, ходить в гости и трижды целоваться".
Гостей будут ждать и в Парке Горького. На воскресенье здесь запланированы горячие блины, парад необычных санок, ярмарка народных промыслов, игры, забавы, сказочная концертная программа, конкурс блинных мастеров.
Ключевые события в Парке Горького стартуют в 16.30 с большого огненного шоу, в 16.45 по центральным улицам пройдет праздничное масленичное шествие, а в 17.00 часов сожгут и само чучело.
Большой праздник развернется и в Хохловке. 26 февраля впервые за всю историю музея раздастся колокольный звон. Здесь вспомнят традиции и народные, и СССР. Сжигать будут аж три чучела в разное время. Не обойдется и без забав.
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