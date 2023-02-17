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В предстоящие выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды →
В Пермских тепловых сетях идёт проверка специальным реагентом
В Краснокамске и Закамске все работы уже завершены. Сейчас продолжаются проверки в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 — это Свердловский и Мотовилихинские районы и ТЭЦ-13 - в Орджоникидзевском.
Уранин-А абсолютно безвредное для человека и природы вещество, которое соответствует всем санитарным нормам, его главное свойство - окрашивать воду в ярко зелёный цвет. Зимой на снегу он особенно заметен. Обнаруживших утечку просят сообщить об этом в Тепловую справочную службу.
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В выходные будет морозно и солнечно
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