В выходные будет морозно и солнечно

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"Температурный фон достаточно низкий, но в пределах климатической нормы. Ночная температура в пределах -15...-20. В горах и низинах еще совсем холодно: -23...-28, в столице в ближайшую ночь -15...-17. Днем за счет наличия солнца воздух прогреется до -9...-14, в Перми -10. Это похолодание затронет начало следующей недели, во вторник и среду небольшое потепление, которое вновь сменится похолоданием. По предварительному прогнозу, начало марта еще будет холодным", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского ЦГМС.
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