← В Пермских тепловых сетях идёт проверка специальным реагентом
В предстоящие выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды
О случаях нетрезвого вождения пермяков просят сообщать в дежурную часть полка ДПС по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 02.
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