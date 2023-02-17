В ледовом городке на эспланаде состоится праздник «Широкая масленица»
26 февраля – с 12:00 до 20:00 в ледовом комплексе состоится праздник «Широкая масленица» (0+). В программе – традиционные масленичные гуляния, народные игры и забавы, ярмарка, выступления творческих коллективов. Завершит программу огненное шоу от театра огня «Игры пламени», во время которого состоится сожжение чучела Масленицы. Также в течение дня гости праздника смогут поиграть в народные игры вместе с весёлыми скоморохами.
Для подготовки к праздничным событиям ледовый комплекс «Виват, Пермь!» будет закрыт для посещений 20, 21 и 22 февраля.
Напомним, ранее городские власти приняли решение продлить работу главного ледового городка Перми до 26 февраля.
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