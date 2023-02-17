В Перми проходит Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров

В Перми открылось Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Участие в нем принимают 90 ребят в возрасте от 12 до 16 лет.И пермяки, и москвичи - лидеры юношеского фигурного катания. Увидеть в деле будущих звёзд на льду пермского «Молота» собрались любители и профессионалы. Режиссёр-постановщик Илья Авербух вспоминает, как в своё время «провалился» на Первенстве, тогда ещё СССР, в нашем же «Орлёнке».Илья Авербух, тренер, режиссер-постановщик ледовых шоу: "Я на нём занял почётное последнее место. Атмосфера соревнований очень-очень хорошая. Поэтому всё создано для того, чтобы ребята показывали, что научились сейчас, и набирались опыта для того, чтобы дальше, дальше и дальше прославлять нашу страну".Первенство России - главный турнир сезона для спортсменов 12-16 лет. По его итогам лучших пригласят в сборную страны. За места активно поборются и прикамцы. Это Таисия Щербинина - серебряный призер русско-китайских игр, танцевальная пара Анна Щербакова-Егор Гончаров, четыре спортивных дуэта. Валентина Тюкова, Заслуженный тренер РСФСР и России: "Конечно, мы ждём хороших результатов, потому что ребята пахали, работали и добивались результатов на Гран-при, и первые, и вторые, и третьи места были".Соревнования такого высокого ранга краевая столица принимает впервые. Проходят они в рамках празднования 300-летнего юбилея. На открытии участников поприветствовал глава региона Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Достойных красивых прокатов, а всем зрителям насладиться этим замечательным видом спорта, который любим в нашем родном регионе".Краевые власти, в свою очередь, ведут масштабную работу по строительству спортивных объектов. В 2022 году в Соликамске открыта «СольАрена». Готовится документация на возведение регионального центра фигурного катания на Шпальной-2 в Перми. Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы заключили соглашение о строительстве большой спортивной арены, а также вывесили соглашение о строительстве ледовой арены на Иве. Я думаю, что эти объекты будут как раз в копилку на развитие фигурного катания. И, кроме того, у нас строятся другие ледовые объекты, которые скажутся и на числе занимающихся".До 17 февраля зрители смогут увидеть программы в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду воспитанников сильнейших школ и тренеров страны, в том числе Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе, Александра Жулина и Ильи Авербуха.За три дня на льду пермского «Молота» титулы и 4 комплекта наград разыграют 90 фигуристов из 15 регионов страны.