← В Прикамье продолжат развивать инициативное бюджетирование
В Перми проходит Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров →
В Прикамье подвели промежуточные итоги проекта по раздельному сбору отходов «ЭКОЛОГиЯ»
Как рассказали в краевом МинЖКХ, с октября 2022 года жители территорий Верхнекамья собрали порядка восьми тонн батареек. Элементы питания будут утилизированы в г. Челябинске на заводе «Мегаполисресурс». Организаторами акции «ЭКОЛОГиЯ» в течение трех лет проведения выступает фонд «Обитаемый Урал» при поддержке регионального оператора «ПРО ТКО».
В акции участвуют детские сады, школы, общественные центры и бюджетные учреждения Березников, Соликамска, Усолья, Яйвы, а также Александровска и Кизела.
Выкидывать батарейки вместе с обычными отходами в мусорный бак нельзя. Специалисты напоминают, использованные батарейки необходимо передавать на переработку, так как они состоят как минимум на 70 % из материалов, пригодных к повторному использованию. Кроме того, на открытом воздухе при повышенной влажности, при перепадах температуры и механическом воздействии герметичность элемента нарушается, и все опасные химические вещества попадают в воздух, почву, воду, передаются по пищевой цепочке в живые организмы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье продолжат развивать инициативное бюджетирование
В муниципальных автобусах Перми установили "тревожные" кнопки
В Чайковском стартовал заключительный этап Кубка России по биатлону 2022/2023
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2023
По итогам 2022 года пассажиропоток пермского аэропорта снизился почти на 10%
По итогам 2022 года пассажиропоток пермского аэропорта снизился почти на 10%
В Прикамье осужден псевдополицейский, обманывавший пенсионеров
В Прикамье осужден псевдополицейский, обманывавший пенсионеров
В Куединском лесничестве заметили стаю свиристелей
В Куединском лесничестве заметили стаю свиристелей
Добавить комментарий: