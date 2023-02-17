В Прикамье подвели промежуточные итоги проекта по раздельному сбору отходов «ЭКОЛОГиЯ»

Ко Дню батарейки, который отмечается 18 февраля, в Пермском крае подвели промежуточные итоги проекта по раздельному сбору отходов «ЭКОЛОГиЯ».Как рассказали в краевом МинЖКХ, с октября 2022 года жители территорий Верхнекамья собрали порядка восьми тонн батареек. Элементы питания будут утилизированы в г. Челябинске на заводе «Мегаполисресурс». Организаторами акции «ЭКОЛОГиЯ» в течение трех лет проведения выступает фонд «Обитаемый Урал» при поддержке регионального оператора «ПРО ТКО».В акции участвуют детские сады, школы, общественные центры и бюджетные учреждения Березников, Соликамска, Усолья, Яйвы, а также Александровска и Кизела.Выкидывать батарейки вместе с обычными отходами в мусорный бак нельзя. Специалисты напоминают, использованные батарейки необходимо передавать на переработку, так как они состоят как минимум на 70 % из материалов, пригодных к повторному использованию. Кроме того, на открытом воздухе при повышенной влажности, при перепадах температуры и механическом воздействии герметичность элемента нарушается, и все опасные химические вещества попадают в воздух, почву, воду, передаются по пищевой цепочке в живые организмы.