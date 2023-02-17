Глава Перми совершил рабочий выезд в Кировский район

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с жителями Кировского района. Перед этим был объезд территории. Жители Кировского района рассказали, как часто посещают обновленный сквер у дворца имени Кирова. Рядом тополиная роща — следующий этап реконструкции. В год юбилея Перми выезды главы города Перми Алексея Демкина в районы имеют новую особенность. Мэр города рассказал жителям, как преобразится район к 300-летию Перми.Михаил Борисов, глава администрации Кировского района г. Перми: "У нас есть предложение по поводу того, чтобы эти две части объединить. Делаем тропиночно-тротуарную сеть".Вот улица Каляева. Уже скоро на этом месте начнется строительство общественного центра. Председатель ТОС «Водники» Галина Быкова говорит, здесь будут расположены волонтерские движения и спортивные секции.Галина Быкова, председатель ТОС «Водники»: "Планируются здесь мастер-классы, очень много у нас от маленьких детишек до взрослого населения".А это здание другого общественного центра на Маршала Рыбалко. Районная администрация планирует дать им новую жизнь. В планах - капитальный ремонт, закупка техники и мебели. Здесь сделают досуговый центр для молодежи.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Посетили несколько локаций, которые будут развиваться в 2023-2024 годах. Мы посмотрели, где будут построены общественные центры, в которых, уверен, в конце 2023 года уже закипит жизнь, там будут организованы и молодежные центры, и центры для посещения пожилыми людьми".А это уже территория 83-й школы в Кировском районе. Местный стадион ждут масштабные переменыПока зима — у ребят уроки по лыжне. Уже в конце этого года территория будет обновлена.В этом году здесь запланирован ремонт стадиона с обустройством профессионального футбольного поля с искусственным покрытием.Ольга Бородкина, учитель физкультуры пермской школы №83: "Думаю, что девиз «Все лучшее – детям» на нашей площадке должен осуществиться".В рамках рабочего выезда глава Перми встретился и с жителями. Так как Кировский район — один из самых больших в городе, включение организовано, в том числе, по телемосту. Вот родители из детского сада «Симфония» интересуются, когда снесут расселенные аварийные здания возле дошкольного учреждения.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Планируем в 2023 текущем году снести, до конца года. Мы пришли к единому мнению, что на этом месте неплохо было бы организовать общественную зону отдыха, парк".В год юбилея встречи главы города с жителями станут чаще — во всех районах Перми.