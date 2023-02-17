В Прикамье продолжат развивать инициативное бюджетирование

На пленарном заседании Законодательного собрания большинство вопросов сегодня касалось развития экономики Пермского края. Так, сразу в двух чтениях были приняты изменения в закон о патентной системе. Список тех, кто теперь может использовать этот вид налогообложения, значительно расширился. Все дело в классификации: объекты общепита давно уже не ограничиваются простыми «Кафе» или «Ресторанами». Теперь в законе прописано более общее понятие «Услуги общественного питания».Алексей Мельников, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам: "Было множество обращений от предпринимательского сообщества именно в сфере общественного питания. На данный момент в принципе любой предприниматель может обратиться за данной патентной системой и, соответственно, получить ту льготу соответственно своей деятельности. Сейчас это законопроектом будет установлено. Я думаю, что все недоразумения, которые были между предпринимателем и налоговым органом, будут устранены".Ещё одна важная тема – поддержка инициатив жителей Прикамья. За последние три года в регионе было реализовано 565 проектов инициативного бюджетирования. Чаще всего это благоустройство и создание комфортных условий для проживания. По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, широкий спектр региональных инструментов позволяет жителям принимать участие в решении насущных вопросов, а муниципалитетам привлекать дополнительные средства для развития.Александр Бойченко, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению: "Мы были первыми в Российской Федерации, Пермский край, которые начали у себя внедрять принципы инициативного бюджетирования. За последние три года сделано уже более 500 проектов. А на следующий год мы заложили примерно 300 проектов. То есть количество заявок растет, и самое главное, конечно, растет количество денег, которые мы на это дело выделяем".Завершилось заседание открытием масштабной выставки. В преддверии Дня защитника Отечества здесь представили редкие награды времен Второй мировой войны, оружие и современные модели робототехники. Инициатором проведения экспозиции выступил Герой России, заместитель председателя регионального парламента Сергей Яшкин.