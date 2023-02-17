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В Прикамье подвели промежуточные итоги проекта по раздельному сбору отходов «ЭКОЛОГиЯ» →
В Прикамье продолжат развивать инициативное бюджетирование
Алексей Мельников, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам: "Было множество обращений от предпринимательского сообщества именно в сфере общественного питания. На данный момент в принципе любой предприниматель может обратиться за данной патентной системой и, соответственно, получить ту льготу соответственно своей деятельности. Сейчас это законопроектом будет установлено. Я думаю, что все недоразумения, которые были между предпринимателем и налоговым органом, будут устранены".
Ещё одна важная тема – поддержка инициатив жителей Прикамья. За последние три года в регионе было реализовано 565 проектов инициативного бюджетирования. Чаще всего это благоустройство и создание комфортных условий для проживания. По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, широкий спектр региональных инструментов позволяет жителям принимать участие в решении насущных вопросов, а муниципалитетам привлекать дополнительные средства для развития.
Александр Бойченко, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению: "Мы были первыми в Российской Федерации, Пермский край, которые начали у себя внедрять принципы инициативного бюджетирования. За последние три года сделано уже более 500 проектов. А на следующий год мы заложили примерно 300 проектов. То есть количество заявок растет, и самое главное, конечно, растет количество денег, которые мы на это дело выделяем".
Завершилось заседание открытием масштабной выставки. В преддверии Дня защитника Отечества здесь представили редкие награды времен Второй мировой войны, оружие и современные модели робототехники. Инициатором проведения экспозиции выступил Герой России, заместитель председателя регионального парламента Сергей Яшкин.
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