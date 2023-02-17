← В Чайковском стартовал заключительный этап Кубка России по биатлону 2022/2023
В Прикамье продолжат развивать инициативное бюджетирование →
В муниципальных автобусах Перми установили "тревожные" кнопки
Как сообщили в городском департаменте транспорта, к системе полностью подключены все автобусы маршрутов № 3, 8, 10, 36, 50, 62 и 63 и трамваи 9 маршрутов муниципального перевозчика. Сейчас идет подключение автобусов частных перевозчиков. На сегодняшний день такие машины распределены по всем 49 бескондукторным маршрутам.
Сотрудников Росгвардии может вызвать водитель в случае возникновения в салоне внештатной ситуации по просьбе пассажиров или контролеров. По данным властей, оперативное прибытие сотрудников службы безопасности позволяет предотвращать конфликты в салоне и защищать как пассажиров, так и водителей. Злостных нарушителей забирают в отделение полиции. В среднем время простоя транспорта при вызове Росгвардии не превышает 12 минут.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Чайковском стартовал заключительный этап Кубка России по биатлону 2022/2023
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2023
По итогам 2022 года пассажиропоток пермского аэропорта снизился почти на 10%
По итогам 2022 года пассажиропоток пермского аэропорта снизился почти на 10%
В Прикамье осужден псевдополицейский, обманывавший пенсионеров
В Прикамье осужден псевдополицейский, обманывавший пенсионеров
В Куединском лесничестве заметили стаю свиристелей
В Куединском лесничестве заметили стаю свиристелей
В прокат вышел фильм "Праведник"
ПГАТУ получил почётное знамя как лучший вуз по организации студенческих отрядов
Добавить комментарий: