← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2023
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В Чайковском стартовал заключительный этап Кубка России по биатлону 2022/2023
Открыла соревновательную программу женская спринтерская гонка на 7,5 км. На старт вышли 40 стреляющих лыжниц. Наиболее успешно гонку прошла уроженка Пермского края Наталья Гербулова, второй финишировала Ирина Казакевич, тройку лидеров замкнула Анастасия Гордеева.
Сегодня соревнования в рамках Кубка России продолжатся мужским спринтом. Ожидается, что в нем примет участие прикамец Иван Колотов. Сейчас в общем зачете турнира он входит в ТОП-10 и занимает седьмое место.
Итоги сезона после шести этапов Кубка России, а также лучшие биатлонисты по сумме баллов будут определены 19 февраля. Обладателей главных трофеев сезона – Хрустальных глобусов – в Чайковском объявят после мужского и женского больших масс-стартов.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2023
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