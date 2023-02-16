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С 1 марта запустят дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50 →
В Перми появится ещё одна выделенная полоса для автобусов
На сегодняшний день на участке курсируют автобусные маршруты №11, №13, №27 и №62, а также пригородные. В период пиковых нагрузок автобусы перевозят по данному участку более 3 тысяч пассажиров в час. В городском департаменте транспорта отмечают, что выделенные полосы позволяют общественному транспорту двигаться независимо от дорожной обстановки.
Изменённый проект организации дорожного движения уже получил необходимые согласования и находится на стадии утверждения. Установить новые дорожные знаки и нанести соответствующую дорожную разметку планируется в мае 2023 года.
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