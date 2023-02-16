← В Перми появится ещё одна выделенная полоса для автобусов
С 1 марта запустят дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50
Так, последний рейс трамвайного маршрута №5 проследует через остановку "Хладокомбинат" в направлении центра города в 0:15. Также будет введен дополнительный рейс маршрута №50 от микрорайона Парковый, который проследует через остановку "Улица Яблочкова" в сторону Крохалевки также в 0:15.
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