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МЧС: в Прикамье ожидается туман
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
1. Водителям – быть предельно аккуратными, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. В сумерки и темное время суток не забывать включать противотуманные фары, при этом свет от фар должен быть направлен только вниз, на дорогу.
2. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
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