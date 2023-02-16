15 февраля во всем мире отмечался Международный день детей, больных раком
В феврале 2 даты, связанные с онкологией: День борьбы против рака и День детей, больных раком. Со всего края дети приезжают лечиться в Пермь.
Здесь для маленьких пациентов оборудована игровая комната. Помогает и арт-терапия. На стенах больницы можно увидеть рисунки, выполненные юными пациентами. Ну, и конечно, процедуры, медикаменты - без этого не обойтись. Вот ламинарный шкаф - специально для работы с препаратами в стерильных условиях. Здесь медработники готовят капельницы, смешивая нужные компоненты.Часы складываются в дни, а дни - в месяцы. Придет время, когда юные пациенты с родителями отправятся домой. А пока для скорейшего выздоровления - процедуры, игры и занятия.
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