15 февраля во всем мире отмечался Международный день детей, больных раком

В середине февраля во всем мире отмечается День детей, больных раком. В Прикамье на учете стоят 800 маленьких пациентов. В онкогематологическом центре медики делают все от них зависящее. При этом есть нюансы - врачи настаивают на том, что даже с 17-летними пациентами должен находиться кто-то близкий, чтобы не было ощущения, что проведенное в больнице время потрачено зря.В феврале 2 даты, связанные с онкологией: День борьбы против рака и День детей, больных раком. Со всего края дети приезжают лечиться в Пермь.Здесь для маленьких пациентов оборудована игровая комната. Помогает и арт-терапия. На стенах больницы можно увидеть рисунки, выполненные юными пациентами. Ну, и конечно, процедуры, медикаменты - без этого не обойтись. Вот ламинарный шкаф - специально для работы с препаратами в стерильных условиях. Здесь медработники готовят капельницы, смешивая нужные компоненты.Часы складываются в дни, а дни - в месяцы. Придет время, когда юные пациенты с родителями отправятся домой. А пока для скорейшего выздоровления - процедуры, игры и занятия.