В Перми пристав, чтобы поймать должницу, записался к ней на массаж

В Перми трижды сменившую фамилию должницу судебные приставы разыскали в массажном салоне. Для этого им пришлось записаться к ней на сеанс.Задолженность пермячки в пользу физического лица была сравнительно небольшой — порядка 18,5 тысяч рублей, однако отдавать ее она категорически не желала. Сотрудниками органов принудительного исполнения было установлено, что гражданка официально нигде не работает, по месту регистрации не проживает и, скрываясь от многочисленных кредиторов, уже трижды меняла фамилию. Чтобы выйти на след неуловимой должницы, был объявлен ее исполнительный розыск."В ходе разыскных мероприятий судебному приставу удалось выяснить актуальный номер телефона неплательщицы. Но регулярные звонки оставались без ответа, и тогда сотрудник службы обратился к социальным сетям. Оказалось, что аккаунт должницы «ВКонтакте» привязан к мобильному номеру, таким образом была установлена не только ее личная страница, но и круг подписчиков, среди которых судебный пристав обнаружил общих знакомых. Уже через них выяснилось, что разыскиваемая неофициально работает в одном из массажных салонов Перми", - рассказали в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.Сотрудник ведомства записался к должнице на сеанс. В назначенное время ничего не подозревающая неплательщица встретила клиента, который предъявил удостоверение судебного пристава. Женщину застали врасплох, были составлены все необходимые процессуальные документы, установлено фактическое место жительства гражданки, наложен арест на сотовый телефон.