Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию собрали 300 юных спортсменов

В бассейне «Олимпия» открылись Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию. На состязания, которые будут идти три дня, юные спортсмены приехали со всего региона - 23 команды, 300 участников.На разминке парой плывут Екатерина Сорокина и Руслан Садыков — звезды недавнего Чемпионата России по плаванию на открытой воде. Катя тогда взяла золото на дистанции 25 километров. И сегодня для нее — просто праздник. Екатерина Сорокина, мастер спорта России международного класса по плаванию: "Задача — улучшить результаты. Посмотреть, в какой я форме сейчас нахожусь. И просто плыть в удовольствие".Без веской причины ни один спортсмен не пропустит старты любого уровня. Тренировка ради тренировки — это неправильно, уверена тренер Наталья Струнина из Березников. На предыдущих краевых соревнованиях ее воспитанники взяли больше всех золотых наград. На этот раз есть все шансы повторить успех, ведь в березниковской команде 40 юных спортсменов.Наталья Струнина, тренер по плаванию спортивной школы «Кристалл» г. Березники: "Во-первых, для популяризации это очень важно проводить соревнования. Во-вторых, ребята выполняют разряды — это тоже важно для дальнейших выездов. То есть ребята, которые выполняют, допустим, первый взрослый разряд, могут ехать дальше за пределы Пермского края".Это первые календарные соревнования этого года. По итогам — обновится сборная края по плаванию, станут известны имена тех, кто представит регион на уровне Приволжского округа и России. По традиции старты поддерживают компании «Уралхим» и «Уралкалий» в рамках благотворительной программы «Уралхим – спорту».Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»: "Еще 2-3 года назад примерно участвовало 14-15 школ. Сегодня уже 23. Это само по себе говорит о том, что плавание в регионе развивается, количество спортсменов растет и результаты улучшаются. Это самый главный результат нашей совместной работы с Министерством спорта".300 юных спортсменов разыграют все комплекты наград за три дня.Все события чемпионата и первенства незамедлительно попадают на главные интернет-ресурсы Федерации плавания Пермского края. В первую очередь это группа ВКонтакте и канал в Ютубе. Там за соревнованиями можно следить в режиме онлайн.