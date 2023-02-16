← В Соликамске задержан похититель тушенки
В Перми пристав, чтобы поймать должницу, записался к ней на массаж →
Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию собрали 300 юных спортсменов
Без веской причины ни один спортсмен не пропустит старты любого уровня. Тренировка ради тренировки — это неправильно, уверена тренер Наталья Струнина из Березников. На предыдущих краевых соревнованиях ее воспитанники взяли больше всех золотых наград. На этот раз есть все шансы повторить успех, ведь в березниковской команде 40 юных спортсменов.
Наталья Струнина, тренер по плаванию спортивной школы «Кристалл» г. Березники: "Во-первых, для популяризации это очень важно проводить соревнования. Во-вторых, ребята выполняют разряды — это тоже важно для дальнейших выездов. То есть ребята, которые выполняют, допустим, первый взрослый разряд, могут ехать дальше за пределы Пермского края".
Это первые календарные соревнования этого года. По итогам — обновится сборная края по плаванию, станут известны имена тех, кто представит регион на уровне Приволжского округа и России. По традиции старты поддерживают компании «Уралхим» и «Уралкалий» в рамках благотворительной программы «Уралхим – спорту».
Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»: "Еще 2-3 года назад примерно участвовало 14-15 школ. Сегодня уже 23. Это само по себе говорит о том, что плавание в регионе развивается, количество спортсменов растет и результаты улучшаются. Это самый главный результат нашей совместной работы с Министерством спорта".
300 юных спортсменов разыграют все комплекты наград за три дня.
Все события чемпионата и первенства незамедлительно попадают на главные интернет-ресурсы Федерации плавания Пермского края. В первую очередь это группа ВКонтакте и канал в Ютубе. Там за соревнованиями можно следить в режиме онлайн.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Соликамске задержан похититель тушенки
В 2023 г. в Прикамье планируют построить 88 открытых спортивных площадок
"Социальный контракт" поможет открыть своё дело
В Перми подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года»
В Прикамье стартует программа модернизации коммунальной инфраструктуры
В Прикамье планируется развивать приоритетные туристические направления
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.02.2023
Жителя Кунгура будут судить за "минирование" гипермаркета
"Приношение Рахманинову". Пермские музыканты покажут все грани творчества великого композитора
В городском парке в Березниках поселился кролик
Добавить комментарий: