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Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового зоопарка
В краевом Минстрое пояснили, что в первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. Также в рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям. Все это позволит впоследствии оперативно производить подключение новых зданий и вольеров к отоплению и водоснабжению.
По данным Минстроя Пермского края, на сегодня в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика», где, например, будут жить олени, лоси, рыси, амурские тигры, медведи, а также сипуха и другие лесные птицы. Ежедневно строительство ведут порядка 200 рабочих. При этом на заседании Строительного штаба на прошлой неделе подрядчику было дано поручение планомерно увеличивать их число на объекте.
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