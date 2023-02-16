Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового зоопарка

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края провела проверку ряда зданий первого пускового комплекса нового зоопарка, возведение которых на сегодня завершено. Ведомством выдано заключение о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщили в Минстрое Прикамья. После получения разрешения на ввод объекты будут переданы зоопарку.В краевом Минстрое пояснили, что в первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. Также в рамках этого этапа построен и запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям и необходимые технологические присоединения к зданиям. Все это позволит впоследствии оперативно производить подключение новых зданий и вольеров к отоплению и водоснабжению.По данным Минстроя Пермского края, на сегодня в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика», где, например, будут жить олени, лоси, рыси, амурские тигры, медведи, а также сипуха и другие лесные птицы. Ежедневно строительство ведут порядка 200 рабочих. При этом на заседании Строительного штаба на прошлой неделе подрядчику было дано поручение планомерно увеличивать их число на объекте.