В Соликамске задержан похититель тушенки

В Соликамске сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 44-летнего грабителя. Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов.Администратор магазина просматривала видео с камер наблюдения и заметила, как в отделе консервов мужчина взял с витрины несколько банок тушенки, положил их в карман куртки и, минуя кассу, направился к выходу. Работник магазина догнала злоумышленника уже на выходе и, схватив за капюшон куртки, потребовала, чтобы тот вернул консервы. Но подозреваемый вырвался и скрылся в неизвестном направлении."В течении несколько часов оперативники вышли на след предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый, наркозависимый, нигде не работающий 44-летний местный житель. Мужчина продал мясные консервы в торговом центре и распорядился вырученными денежными средствами по личному усмотрению", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Органами дознания в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.