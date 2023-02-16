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В Соликамске задержан похититель тушенки
Администратор магазина просматривала видео с камер наблюдения и заметила, как в отделе консервов мужчина взял с витрины несколько банок тушенки, положил их в карман куртки и, минуя кассу, направился к выходу. Работник магазина догнала злоумышленника уже на выходе и, схватив за капюшон куртки, потребовала, чтобы тот вернул консервы. Но подозреваемый вырвался и скрылся в неизвестном направлении.
"В течении несколько часов оперативники вышли на след предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый, наркозависимый, нигде не работающий 44-летний местный житель. Мужчина продал мясные консервы в торговом центре и распорядился вырученными денежными средствами по личному усмотрению", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Органами дознания в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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