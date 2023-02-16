В 2023 г. в Прикамье планируют построить 88 открытых спортивных площадок

В этом году в Прикамье планируют построить 88 открытых спортивных площадок, возвести и реконструировать 5 стадионов. Об этом во время рабочей встречи депутатам краевого Законодательного собрания фракции ЛДПР рассказала министр спорта края Татьяна Чеснокова. Отдельное внимание уделили подготовке соревнований, посвященных 300-летию Перми.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Сейчас мы подаем заявку на проведение летом финала Чемпионата России по баскетболу три на три, где сойдутся сильнейшие команды, в том числе команда, которая участвовала в Олимпийских играх в Токио. Считаю, что вся событийная линейка будет очень интересной для разных аудиторий. Будут в том числе мероприятия, в которых смогут поучаствовать жители – стрит-баскет, финал Универсиады".Такой формат работы уже проверен, когда на заседание фракции приглашают руководителей разных ведомств. Депутаты собирают вопросы от жителей и адресуют их компетентным чиновникам. Также сегодня обсудили возведение в регионе физкультурно-оздоровительных комплексов. Всего их до конца 2025 года появится 13. Как отметили парламентарии, важно, чтобы все они после сдачи были обеспечены профессиональными тренерами.Николай Благов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Вопросы, которые были заданы на фракции, собраны нами с территорий. Отчет министра был за положение в целом в крае. Допустим, три депутата сидят, у каждого своя территория. Один из Кунгура выбирался, другой из центра, я, например, из Лысьвы, а там тот же ФОК строится. Поэтому вопросы были жизненные".