В 2023 г. в Прикамье планируют построить 88 открытых спортивных площадок
Такой формат работы уже проверен, когда на заседание фракции приглашают руководителей разных ведомств. Депутаты собирают вопросы от жителей и адресуют их компетентным чиновникам. Также сегодня обсудили возведение в регионе физкультурно-оздоровительных комплексов. Всего их до конца 2025 года появится 13. Как отметили парламентарии, важно, чтобы все они после сдачи были обеспечены профессиональными тренерами.
Николай Благов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Вопросы, которые были заданы на фракции, собраны нами с территорий. Отчет министра был за положение в целом в крае. Допустим, три депутата сидят, у каждого своя территория. Один из Кунгура выбирался, другой из центра, я, например, из Лысьвы, а там тот же ФОК строится. Поэтому вопросы были жизненные".
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