"Социальный контракт" поможет открыть своё дело

В Прикамье возобновили выдачу «Социальных контрактов». Ими могут воспользоваться жители, которые не имеют доходов и оказались в трудной жизненной ситуации. Как получить деньги и куда их можно потратить?Вечнозеленое растение спатифиллум — в простонародье женское счастье. Или вот антуриум — счастье мужское. В коллекции чернушинского предпринимателя Анастасии Будиной больше 150 видов домашних цветов. Здесь не только растения в горшочках, но и семена — особенно популярные перед дачным сезоном. Цветочный магазин в Чернушке девушка открыла за счет проекта «Социальный контракт». На выданные краевым Минсоцом 250 тысяч рублей купила оборудование: стеллажи, освещение, оплатила первые месяцы аренды в центре города.Анастасия Будина, предприниматель, обладатель социального контракта в 2022 году: "Это значительная, колоссальная сумма. «Социальный контракт», во-первых, сподвигнул на то, чтобы открыть своё дело. Потому что продавать из дома удобно, когда к тебе люди приходят, и ты их консультируешь — они отзываются".Аналогичным способом «социальный контракт» в Прикамье в прошлом году получили больше четырех тысяч человек. На единовременные выплаты в увеличенном размере могут претендовать люди, оказавшиеся в трудной ситуации, либо не имеющие средств на развитие своего дела.Работает проект по трем направлениям: можно создать собственное дело, трудоустроиться на предприятии с дополнительной выплатой от краевого Минсоца, либо организовать подсобное хозяйство.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Темы разные — и трудоустройство, и личное подсобное хозяйство, и создание собственного дела. Видим, что очень эффективная тематика. Более 90 процентов нашли своё дело, более года уже продолжают работать".Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что соцконтракты – хорошая возможность заняться своим делом для тех, у кого нет необходимых средств. В наступившем году на эти цели выделено 554 миллиона рублей, приём заявок уже стартовал.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Социальная поддержка, а ей охватывается каждый третий житель Пермского края, более ста миллиардов рублей будет на это направлено. Увеличиваем «Социальные контракты» и поддержку из краевого бюджета на это направление, понимая, что борьба с бедностью тоже является ключевым направлением работы".Что касается Анастасии Будиной, сегодня предприниматель вышла на полную окупаемость и запускает продажу букетов. Холодильная камера уже куплена — теперь за счет собственных заработанных денег.