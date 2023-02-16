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"Социальный контракт" поможет открыть своё дело
Аналогичным способом «социальный контракт» в Прикамье в прошлом году получили больше четырех тысяч человек. На единовременные выплаты в увеличенном размере могут претендовать люди, оказавшиеся в трудной ситуации, либо не имеющие средств на развитие своего дела.
Работает проект по трем направлениям: можно создать собственное дело, трудоустроиться на предприятии с дополнительной выплатой от краевого Минсоца, либо организовать подсобное хозяйство.
Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Темы разные — и трудоустройство, и личное подсобное хозяйство, и создание собственного дела. Видим, что очень эффективная тематика. Более 90 процентов нашли своё дело, более года уже продолжают работать".
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что соцконтракты – хорошая возможность заняться своим делом для тех, у кого нет необходимых средств. В наступившем году на эти цели выделено 554 миллиона рублей, приём заявок уже стартовал.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Социальная поддержка, а ей охватывается каждый третий житель Пермского края, более ста миллиардов рублей будет на это направлено. Увеличиваем «Социальные контракты» и поддержку из краевого бюджета на это направление, понимая, что борьба с бедностью тоже является ключевым направлением работы".
Что касается Анастасии Будиной, сегодня предприниматель вышла на полную окупаемость и запускает продажу букетов. Холодильная камера уже куплена — теперь за счет собственных заработанных денег.
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