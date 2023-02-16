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В Перми подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года»
На очном этапе участникам предстояло пройти четыре тура – провести урок, мастер-класс и другие образовательные мероприятия, а также внеконкурсные испытания, разработанные с целью раскрытия педагогического мастерства конкурсантов, их эрудированности и личностных качеств. По итогам конкурса абсолютным победителем в номинации «Учитель» стал Александр Вавилин, учитель английского языка лицея №2. В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» первое место заняла педагог-психолог детского сада №134 Ксения Кирякова. Лидером в номинации «Педагогический дебют» была признана Анна Вербицкая, учитель русского языка и литературы химико-технологической школы «СинТез». В новой номинации «Классный руководитель» победителем стала учитель биологии и химии школы №22 Елена Савинская. Лучшими наставниками жюри признало педагогов центра детского творчества «Сигнал» Веронику Слепцову и Андрея Копыльцова.
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