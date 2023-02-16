В Прикамье стартует программа модернизации коммунальной инфраструктуры

С этого года в Прикамье стартует программа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом заявили на совещании в краевом правительстве, где подвели итоги работы за год в сфере ЖКХ.Дом ученых на Комсомольском проспекте – одно из последних зданий на главной улице города, что еще в строительных лесах, но часть архитектурного достояния уже в новом облике, как и почти весь Компрос. Маргарита живет в «тихой» его части. Пешие прогулки теперь – ежедневный ритуал.Маргарита: "С работы вечером идешь, так и хочется пройти именно по Комсомольскому".О подготовке к 300-летию Перми губернатору Пермского края Дмитрию Махонину во время рабочей встречи, посвященной итогам работы регионального Министерства ЖКХ за прошедший год и планам на будущее, доложил руководитель ведомства Артем Балахнин.Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Благоустройство Слудской горки – мы сделали верхний ярус, сейчас в процессе реализации нижний ярус".Также глава Прикамья обсудил с министром программу догазификации, строительство межпоселковых газопроводов и газификацию населенных пунктов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны продолжить программу газификации. У нас амбициозная программа, подписанная с ПАО «Газпром». Кроме этого, задача, которую ставит нам президент – социальная догазификация. Мы должны продолжать оставаться на лидирующих позициях. При этом мы продолжим реализацию газификации до фасада дома".По данным краевого МинЖКХ, активная работа по улучшению условий в сфере жилищно-коммунального хозяйства ведется так же за счет участия в национальных проектах «Жилье и городская среда» и «Чистая вода». Кроме того, с этого года стартует новая программа по модернизации коммунальной инфраструктуры.Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Два миллиарда мы получаем средства из федерального бюджета. 17 муниципалитетов участвуют в этой программе, более 30 объектов включили. Достаточно крупная масштабная программа, поэтому запускаем. Сейчас основная задача – запустить все конкурентные процедуры по определению подрядчиков".Одним из ключевых направлений работы Министерства ЖКХ остается реализация поставленных задач в рамках «Пермь 300». Среди прочих – приведение в порядок более 40 городских скверов и парков.66-й квартал эспланады – тот самый пример, где уже все готово. Здесь появились различные зоны для отдыха, в том числе с уличными музыкальными инструментами.Губернатор Дмитрий Махонин поручил до конца весны закончить основные благоустроительные работы, связанные с грядущим юбилеем.Дом ученых на Комсомольском проспекте должен в прямом смысле засиять уже в мае, в том числе благодаря архитектурной подсветке, которую уже сейчас можно наблюдать в вечернее время в центральной части города.