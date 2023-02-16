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В Прикамье стартует программа модернизации коммунальной инфраструктуры
Маргарита: "С работы вечером идешь, так и хочется пройти именно по Комсомольскому".
О подготовке к 300-летию Перми губернатору Пермского края Дмитрию Махонину во время рабочей встречи, посвященной итогам работы регионального Министерства ЖКХ за прошедший год и планам на будущее, доложил руководитель ведомства Артем Балахнин.
Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Благоустройство Слудской горки – мы сделали верхний ярус, сейчас в процессе реализации нижний ярус".
Также глава Прикамья обсудил с министром программу догазификации, строительство межпоселковых газопроводов и газификацию населенных пунктов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны продолжить программу газификации. У нас амбициозная программа, подписанная с ПАО «Газпром». Кроме этого, задача, которую ставит нам президент – социальная догазификация. Мы должны продолжать оставаться на лидирующих позициях. При этом мы продолжим реализацию газификации до фасада дома".
По данным краевого МинЖКХ, активная работа по улучшению условий в сфере жилищно-коммунального хозяйства ведется так же за счет участия в национальных проектах «Жилье и городская среда» и «Чистая вода». Кроме того, с этого года стартует новая программа по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Два миллиарда мы получаем средства из федерального бюджета. 17 муниципалитетов участвуют в этой программе, более 30 объектов включили. Достаточно крупная масштабная программа, поэтому запускаем. Сейчас основная задача – запустить все конкурентные процедуры по определению подрядчиков".
Одним из ключевых направлений работы Министерства ЖКХ остается реализация поставленных задач в рамках «Пермь 300». Среди прочих – приведение в порядок более 40 городских скверов и парков.
66-й квартал эспланады – тот самый пример, где уже все готово. Здесь появились различные зоны для отдыха, в том числе с уличными музыкальными инструментами.
Губернатор Дмитрий Махонин поручил до конца весны закончить основные благоустроительные работы, связанные с грядущим юбилеем.
Дом ученых на Комсомольском проспекте должен в прямом смысле засиять уже в мае, в том числе благодаря архитектурной подсветке, которую уже сейчас можно наблюдать в вечернее время в центральной части города.
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