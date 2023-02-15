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В Перми стартовали Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
Как сообщили краевом Минспорта, за призы Первенства будут бороться юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.) и девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.) с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. В рамках Чемпионата борьба развернется между мужчинами 2008 г.р. и старше и женщинами 2010 г.р. и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1500 метров в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности будет разыграно 90 комплектов наград.
По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Чемпионате и Первенстве ПФО и Первенстве России в первой половине 2023 года.
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