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В Перми стартовали Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию →
За сутки в Прикамье выявлено 194 случая коронавируса
Наибольшее число зараженных помимо г. Перми выявлено в Чайковском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 234 человека.
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