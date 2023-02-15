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Удачный улов. Житель Прикамья поймал 14-килограммовую щуку →
Ко Всемирному дню безопасного интернета создан онлайн-курс для родителей
Взрослые узнают, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, как алгоритмы, инфлюенсеры и крупные компании воздействуют на выбор ребенка и его убеждения, чем опасен кибербуллинг и как противостоять травле и домогательствам в Сети, что такое шерентинг и как защитить личные данные ребенка в интернете, чем опасны тренды и челленджи в соцсетях, а также к чему приводит интернет-зависимость.
Для того чтобы посмотреть короткие лекции на эти темы, нужно ввести в строке любого браузера "лекции для родителей по кибербезопасности от Ростелекома". Нужные уроки появятся первыми в списке.
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