Ко Всемирному дню безопасного интернета создан онлайн-курс для родителей

Ко Всемирному дню безопасного интернета специалисты подготовили онлайн-курс для родителей "Как защитить ребенка от риска в Интернете?"Взрослые узнают, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, как алгоритмы, инфлюенсеры и крупные компании воздействуют на выбор ребенка и его убеждения, чем опасен кибербуллинг и как противостоять травле и домогательствам в Сети, что такое шерентинг и как защитить личные данные ребенка в интернете, чем опасны тренды и челленджи в соцсетях, а также к чему приводит интернет-зависимость.Для того чтобы посмотреть короткие лекции на эти темы, нужно ввести в строке любого браузера "лекции для родителей по кибербезопасности от Ростелекома". Нужные уроки появятся первыми в списке.