В Пермском крае пресечена деятельность межрегиональной группы наркодилеров

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли деятельность межрегиональной группы наркодилеров. Оперативники задержали девять фигурантов из Пермского края, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии.С лета 2022 года оперативники задержали пятерых курьеров, которые перевозили партии наркотиков массой от 500 граммов. Впоследствии полицейские установили трех межрегиональных оптовых курьеров, которые осуществляли доставку особо крупных партий N-метилэфедрона массой от 5 до 10 кг на территории различных субъектов России."Кроме того, оперативники ликвидировали нарколабораторию, которая и снабжала запрещенными веществами участников данной группы. Полицейские вышли на след жителя Перми, который наладил в частном доме производство N-метилэфедрона. Мощность лаборатории позволяла изготовлять смертельное зелье в промышленных масштабах. В ходе обысков стражи порядка изъяли 5500 литров прекурсоров, оборудование для синтеза и почти 155 кг синтетических наркотиков", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Все участники находятся под стражей. У фигурантов изъято около 5,1 млн. рублей в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ. В общей сложности оперативниками пресечен сбыт свыше 167 кг синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Розничная цена на теневом рынке такой партии составляет более 380 млн. рублей. По всем фактам противоправной деятельности Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе по части 5, которая предусматривает пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.