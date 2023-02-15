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В Перми продлена работа главного ледового городка
"Ледовый городок, посвященный 300-летию Перми, пользуется большой популярностью. С момента открытия городок посетили более полумиллиона человек. До конца зимы осталось совсем немного, успевайте посетить городок и покататься на горках!", - написал Алексей Демкин в своем telegram-канале.
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