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Подписано соглашение о возведении в Перми универсальной спортивной арены
Встреча с профессионалами «мяча и корзины» прошла в рамках юношеского турнира «Космобаскет», партнером которого выступила компания «Роскосмос». Местом для правоведения спортивного события стал новый корпус Техно-школы имени летчика-космонавта Виктора Савиных.
Техно-школа - это часть будущего социальной инфраструктуры будущего техно-кластера Новый Звездный. Здесь ребята развиваются всестороннее: и технически, и творчески, спортивные навыки обретают.
Причём звездные спортсмены это ещё не всё. Так, школьники пообщались с российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым, который после встречи сменил комбинезон на майку и шорты и тоже вышел на паркет!
Космонавт вместе с представителями спортэлиты, ветеранами «Урал-Грейта», юными баскетболистами и главой региона Дмитрием Махониным принял участие в матче друзей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Перми любят баскетбол, и играть, и болеть - мы этот прекрасно видим каждый раз на домашних играх нашей флагманской команды «Пармы». Наша задача сейчас упереться и сделать всё необходимое для того, чтобы появлялась новая инфраструктура".
Речь идёт, в том числе, про строительство универсальной спортивной арены на 10,5 тысяч зрителей на улице Локомотивной. Соглашение о возведении которой было подписано здесь же в Техно-школе.
Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола: "Такой центр для такого количества людей он должен быть заполнен, он станет действительно местом притяжения и местом проведения такого хорошего времени. Для нас, как для представителей баскетбола, важно, чтобы там играла команда, играла на самом высоком уровне".
Предполагается, что современный объект станет центром проведения матчей и по хоккею, и по фигурному катанию, конечно, баскетболу.
Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ: "Напомним, сборная России по баскетболу и женская, и мужская ни разу не проиграла в Перми! Добро пожаловать на новую арену".
По договору срок возведения универсальной спортивной арены 3 года и 4 месяца. И это не просто задел на будущее в год 300-летия Перми. В перспективе это ещё одна возможность для подрастающего поколения раскрыть свои таланты на новом уровне и повод чаще встречаться с прославленными спортсменами.
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