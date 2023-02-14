В Пермском медуниверситете состоялись первые научно-образовательные чтения, организованные совместно с Епархией

В Пермском государственном медицинском университете состоялись первые научно-образовательные чтения, организованные совместно с Епархией. Речь шла о дореволюционном периоде, о том как православная церковь помогала бороться с эпидемиями в Прикамье. По информации докладчиков, среди священнослужителей было большое количество врачей, которые внесли весомый вклад и помогли спасти много жизней во время пиков распространения чёрной оспы и холеры.Денис Думлер, инициатор научно-образовательных чтений: «Это будут ежегодные чтения, которые мы собираемся проводить каждый февраль месяц незадолго до празднования Сретения Господня - это 15 февраля. На них будем приглашать представителей научной общественность и духовенства, причём разных конфессий - это могут быть мусульмане, католики и так далее".
В будущем все студенты и преподаватели медицинского университета смогут приходить на чтения, а также предлагать интересующие темы для обсуждения, которые не входят в основную образовательную программу.
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