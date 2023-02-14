Пермским школьникам рассказали о детстве в огне Сталинграда

Ученики пермской школы №22 побывали в музее «Дети Царицына – Сталинграда – Волгограда». Ребята – участники проекта «1943. Сталинград. Молотов» - совершили двухдневную образовательную экскурсию по мемориалам и памятным местам Волгограда, чтобы понять масштабы событий 80-летней давности и выяснить, какую помощь оказывали фронту города Урала. «На этой экскурсии никто никогда не бывает равнодушным, потому что она соткана из воспоминаний людей и идет от сердца к сердцу – и тех, кто создавал музей, и тех, кто рассказывает, и тех, кто слушает, равнодушных никогда не бывает»,- рассказала Лилия Бондаренко, руководитель музея «Дети Царицына – Сталинграда – Волгограда» (2010-2021).
В музее пермские школьники пообщались с представителями ветеранского сообщества, увидели уникальные кадры кинохроники военных лет, а также узнали в подробностях, чем жили в годы Великой Отечественной войны их сверстники.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском медуниверситете состоялись первые научно-образовательные чтения, организованные совместно с Епархией
В Краснокамске вынесен приговор похитителю кошачьего корма
В Перми актуализировали муниципальную программу по развитию автомобильных дорог
В Пермском крае будут обустроены новые модельные библиотеки
Подсмотрено у природы. В Парке ледопадов "вырастили" гигантские сталагмиты
Губернатор Пермского края посетил с рабочим визитом Ильинский округ
"Это халатность!" В Перми крепкие дома всё чаще признают подлежащими сносу
Три поросёнка. По Осе гуляла стая кабанов
Архивные кадры: Пермская художественная галерея 40 лет назад
Кому на Руси жить хорошо. Составлен рейтинг регионов по качеству жизни
Добавить комментарий: