← В Перми актуализировали муниципальную программу по развитию автомобильных дорог
В Пермском медуниверситете состоялись первые научно-образовательные чтения, организованные совместно с Епархией →
В Краснокамске вынесен приговор похитителю кошачьего корма
41-летний мужчина пришел в зоомагазин, расположенный на Комсомольском проспекте города Краснокамска. Взяв с полки 4-килограммовую упаковку корма для котят и не заплатив за него, направился к выходу. Продавец выбежала за ним, схватила за капюшон куртки и потребовала заплатить за товар. Однако мужчина вырвался и скрылся вместе с упаковкой корма. Ущерб составил более 2 тысяч рублей.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. С его слов, похищенный корм он продал неизвестным лицам, а на вырученные денежные средства прибрел продукты питания и сигареты", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 1 месяц.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми актуализировали муниципальную программу по развитию автомобильных дорог
В Пермском крае будут обустроены новые модельные библиотеки
Подсмотрено у природы. В Парке ледопадов "вырастили" гигантские сталагмиты
Губернатор Пермского края посетил с рабочим визитом Ильинский округ
"Это халатность!" В Перми крепкие дома всё чаще признают подлежащими сносу
Три поросёнка. По Осе гуляла стая кабанов
Архивные кадры: Пермская художественная галерея 40 лет назад
Кому на Руси жить хорошо. Составлен рейтинг регионов по качеству жизни
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.02.2023
В Перми дети участников СВО продолжат бесплатно посещать детские сады
Добавить комментарий: