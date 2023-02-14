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Губернатор Пермского края посетил с рабочим визитом Ильинский округ
А ещё действует Пушкинская карта и открыт Социальный кинозал. Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура», появился ещё один зал - виртуальный концертный, рассказали губернатору Дмитрию Махонину. Внутри сделан большой ремонт - результат можно оценить.
Здание ДК является объектом культурного наследия, и обновление будет продолжаться, регион со своей стороны готов поддерживать. Процесс уже запущен. Татьяна Минина, директор Ильинского РДК: "Будет просчитана сметная документация, с проведением достоверности и госэкспертизы, и соответственно, мы будем входить в федеральные и краевые программы и проекты".
В детском саду в селе Ивановское, что между Чёрмозом и Ильинским, в этом учебном году справили новоселье, переехав из старого деревянного здания в школу, где помещения позволили разместить и группу, и зал, и отдельную спальню для детей.
Ещё один дом культуры - уже в самом Ильинском, здесь сделали большой ремонт, начиная с систем вентиляции и отопления и заканчивая зрительным залом, который готов принимать артистов и публику. Ещё один важный вопрос - газификация. Дмитрий Махонин посетил комплекс хранения сжиженного природного газа, и в перспективе его мощности для округа будет уже недостаточно. Есть возможности дальнейшего развития, рассказал глава региона, и они будут использованы максимально.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Округ попал в программу догазификации, и дополнительно два газопровода будет построено в рамках наших соглашений с «Газпромом», которых мы достигли в прошлом году".
А это новые дома для детей-сирот: построено и введено в эксплуатацию пять, по четыре квартиры в каждом. Здесь губернатор пообщался с новосёлами, которые оценили своё личное жильё. Развитие округа в целом Дмитрий Махонин обсудил на встрече с жителями - вопросов было немало. Говорили о привлечении кадров на село, реконструкции домов культуры и больниц, газификации, благоустройстве. И на память - сувенир от местных гончаров из села Филатово.
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