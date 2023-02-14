"Это халатность!" В Перми крепкие дома всё чаще признают подлежащими сносу

Жители квартир на Технической, 12 в Перми сегодня получили мотивировочную часть решения суда. Куда они были вынуждены обратиться после того, как их дом решили снести. Некая экспертиза постановила, что пятиэтажка аварийная, хотя построена в 60-е годы. Такой случай в городе далеко не первый. В подобной ситуации может оказаться любой не совсем новый дом.Старший по дому на Технической, 12 Евгений Кудымов показывает результаты обследования дома, который полгода назад городская межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащим сносу. Причина — якобы износ здания 78 процентов. Люди с этим не согласились — ремонты здесь проводят ежегодно.Евгений Кудымов, старший по дому Техническая, 12: "Поменяли новые щиты, установили новые автоматы".Вот новые электрощиты в подъездах. 10 штук — по одной на этаж. Современное оборудование здесь купили на деньги жильцов. Благодаря работам обновить удалось даже бойлерную.Евгений Кудымов, старший по дому Техническая, 12: "Вот вся эта система поменяна полностью — это всё новое, старый бойлер стоял здесь и почти занимал всё помещение. Сейчас поставили маленький, компактный".В итоге спустя полгода районный суд встал на сторону собственников. Убедили результаты независимой экспертизы — она показала, что износ дома не 78%, а 34%.Евгений Кудымов, старший по дому Техническая, 12: "Это же всё халатность, некомпетентность работников, как еще можно назвать такое решение — не выезжая на дом, говоря то, экспертиза была сделана на основании просто фотографий. На их основании они сделали износ дома 78 процентов!"Похожая история приключилась и с домом по Советской, 1. Люди ждали там капремонт, а получили письма о признании здания аварийным. Экспертиза также была проведена летом и без участия собственников. Они обратились в суд — в итоге принято решение признать дом пригодным для жизни и начинать капремонт.Дом по улице Куйбышева, 86 находится в исторической части города. Когда-то здание было признано аварийным, но собственники всё же добились его капитального ремонта. На сегодняшний день он завершен.Сейчас отреставрирован фасад, укреплены внутренние конструкции — в том числе несущие колонны и перекрытия.Петр Меленев: "Началось с ремонта фасадов, потом выяснилось, что в одном из подъездов есть трещины в колоннах. Собирались его снести, судились — и провели капитальный ремон".Такие примеры, когда многоквартирный дом признают подлежащим сносу — на практике случаются всё чаще, говорят эксперты. Самое главное в этой ситуации — идти в суд и заказывать собственную экспертизу дома.Станислав Шестаков, юрист: "Бывают случаи нередкие, что дом признается аварийным на основании заключения специализированной организации. При этом, смотришь такое заключение, а все основные строительные конструкции ограниченно работоспособны. Вообще аварийных нет".Что касается собственников дома по улице Технической, судебный процесс еще не закончен. У тех, кто признал дом аварийным, есть месяц на апелляцию.