Подсмотрено у природы. В Парке ледопадов "вырастили" гигантские сталагмиты

В Прикамье открылся для посетителей Парк ледопадов. Расположился он в селе Красная Слудка недалеко от Добрянки. Целый каскад различных фигур построил своими руками один из местных жителей.Ледопад – изначально альпинистский термин, который в Красной Слудке приобрел новое значение. Сегодня администратор парка Алена Кетова показывает посетителям большую ледяную стену, трех великанов, арку и дворец Снежной королевы, добраться до которого можно будет только пройдя лабиринт.Алена Кетова, администратор «Турист-парка»: "Входа три, а выход один. Он будет уникальный. Даже взрослые не все проходят этот лабиринт, хотя видят его на бумаге наглядно. С третьего раза его только проходят!"На постройку ледяных конструкций в этом сезоне ушло несколько месяцев. Так что официальное открытие для посетителей пришлось перенести на середину февраля. В будние желающих немного, в основном гости из Перми приезжают в выходные. Сегодня в детство возвращаются местные жители.Виктор Стряпунин: "Масса впечатлений. До этого нигде не встречалось такое. Можно и поползать, как маленькие бегали мы раньше. Пофотографировать можно".Эксперименты с возведением гигантских ледяных сооружений Станислав Лыков начал три года назад. В этом сезоне решил не ставить рекорды высоты, упор сделал на массивность построек. Плюс ко всему – после шести вечера в парке теперь включают подсветку, и лед начинает играть новыми красками.Процесс строительства не заканчивается никогда. Сколько не говори, но посетители уносят с собой ледяные сувениры. Для восполнения потерь пришлось завести «сосульковую грядку».Сама технология возведения ледяных построек, по словам Станислава, полностью заимствована у природы. В качестве эталона взяли сталагмиты из большой Мечкинской пещеры.Станислав Лыков, организатор «Турист-парка»: "Это все там представлено, только немножко в уменьшенном виде, но не менее красиво. Туда надо ехать, спускаться, чтобы людям это показать. Я решил сделать так. Технология аналогично как в пещерах – вода сверху капает медленно, постепенно и замерзает".Ледопады, по опыту прошлых лет, точно простоят до апреля. Разве что внешний вид их может поменяться еще несколько раз. А к вечерней подсветке обещают добавить музыкальное сопровождение.