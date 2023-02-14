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Подсмотрено у природы. В Парке ледопадов "вырастили" гигантские сталагмиты
Алена Кетова, администратор «Турист-парка»: "Входа три, а выход один. Он будет уникальный. Даже взрослые не все проходят этот лабиринт, хотя видят его на бумаге наглядно. С третьего раза его только проходят!"
На постройку ледяных конструкций в этом сезоне ушло несколько месяцев. Так что официальное открытие для посетителей пришлось перенести на середину февраля. В будние желающих немного, в основном гости из Перми приезжают в выходные. Сегодня в детство возвращаются местные жители.
Виктор Стряпунин: "Масса впечатлений. До этого нигде не встречалось такое. Можно и поползать, как маленькие бегали мы раньше. Пофотографировать можно".
Эксперименты с возведением гигантских ледяных сооружений Станислав Лыков начал три года назад. В этом сезоне решил не ставить рекорды высоты, упор сделал на массивность построек. Плюс ко всему – после шести вечера в парке теперь включают подсветку, и лед начинает играть новыми красками.
Процесс строительства не заканчивается никогда. Сколько не говори, но посетители уносят с собой ледяные сувениры. Для восполнения потерь пришлось завести «сосульковую грядку».
Сама технология возведения ледяных построек, по словам Станислава, полностью заимствована у природы. В качестве эталона взяли сталагмиты из большой Мечкинской пещеры.
Станислав Лыков, организатор «Турист-парка»: "Это все там представлено, только немножко в уменьшенном виде, но не менее красиво. Туда надо ехать, спускаться, чтобы людям это показать. Я решил сделать так. Технология аналогично как в пещерах – вода сверху капает медленно, постепенно и замерзает".
Ледопады, по опыту прошлых лет, точно простоят до апреля. Разве что внешний вид их может поменяться еще несколько раз. А к вечерней подсветке обещают добавить музыкальное сопровождение.
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