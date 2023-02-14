← Архивные кадры: Пермская художественная галерея 40 лет назад
"Это халатность!" В Перми крепкие дома всё чаще признают подлежащими сносу →
Три поросёнка. По Осе гуляла стая кабанов
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← Архивные кадры: Пермская художественная галерея 40 лет назад
"Это халатность!" В Перми крепкие дома всё чаще признают подлежащими сносу →
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10.02.2023 в 17:40
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2023
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Архивные кадры: Пермская художественная галерея 40 лет назад
Кому на Руси жить хорошо. Составлен рейтинг регионов по качеству жизни
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.02.2023
В Перми дети участников СВО продолжат бесплатно посещать детские сады
Пермские школьники собирают информацию о Сталинградской битве
В микрорайоне Юбилейный стая собак облюбовала детскую площадку
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