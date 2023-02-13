«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.02.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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10.02.2023 в 17:40
25.01.2023 в 18:25
18.01.2023 в 09:50
11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 14:55
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
26.12.2022 в 16:24
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.02.2023
В Перми дети участников СВО продолжат бесплатно посещать детские сады
Пермские школьники собирают информацию о Сталинградской битве
В микрорайоне Юбилейный стая собак облюбовала детскую площадку
Прикамцы принимают участие во всероссийских сборах Авиалесоохраны
Новым главой Березников стал Алексей Казаченко
В Кунгуре столкнулись УАЗовская "буханка" и снегоуборочный МАЗ
В Перми 10-летний мальчик выпал из окна 3 этажа
В Прикамье немного снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Пермском крае открыли Парк ледопадов
В Пермском крае выявлено 128 новых случаев COVID-19
Гора Полюд - завораживающий вид в любое время года
Пермский край получил 91 млн рублей на программу социальной газификации
Автобус загорелся на ходу. В МЧС сообщили подробности пожара в Соликамске
На пересечении ул. Островского и Достоевского сносят последний ветхий дом
Объявлен приём заявок на фестиваль «Граффити – Пермь»
В Прикамье будут судить организаторов подпольной нарколаборатории
В "Лыжне России" приняли участие более 20 тысяч человек
Жителям Прикамья вновь начали приходить фальшивые уведомления о наличии долгов
В Пермском крае сгорел пассажирский автобус
В Перми легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
В Перми подписали соглашение о строительстве универсальной спортивной арены
В Перми за январь родилось 874 ребёнка
Пожарные спасли 9 человек из горящей многоэтажки в Чайковском
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми дети участников СВО продолжат бесплатно посещать детские сады
Пермские школьники собирают информацию о Сталинградской битве
В микрорайоне Юбилейный стая собак облюбовала детскую площадку
Новым главой Березников стал Алексей Казаченко
В Кунгуре столкнулись УАЗовская "буханка" и снегоуборочный МАЗ
В Перми 10-летний мальчик выпал из окна 3 этажа
В Прикамье немного снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Пермском крае открыли Парк ледопадов
В Пермском крае выявлено 128 новых случаев COVID-19
Гора Полюд - завораживающий вид в любое время года
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