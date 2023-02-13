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В Перми дети участников СВО продолжат бесплатно посещать детские сады
Напомним, пермские семьи мобилизованных граждан освобождены от оплаты детских садов с ноября 2022 года. Такое поручение ранее дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"С 1 ноября прошлого года семьи, где один или оба родителя проходят военную службу по мобилизации или являются добровольцами и принимают участие в специальной военной операции, освобождены от родительской платы за детский садик. Сообщаю, что эта мера поддержки продолжает действовать и в 2023 году, за посещение детских садов платить не нужно", – сообщил Алексей Дёмкин.
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