← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.02.2023
Архивные кадры: Пермская художественная галерея 40 лет назад →
Кому на Руси жить хорошо. Составлен рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинг составлен РИА «Новости» по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2021–2022 годы. При его расчете проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Это уровень доходов населения, занятость, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования жителей, обеспеченность объектами социнфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. В десятку лидирующих по уровню жизни регионов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ленинградская, Белгородская и Калининградская области, Татарстан, Краснодарский край и ХМАО.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.02.2023
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