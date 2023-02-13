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Пермские школьники собирают информацию о Сталинградской битве
Образовательный проект пермских школьников в этом году полностью посвящен Сталинградской битве и тому, какой вклад в общую победу сделали жители Перми (тогда Молотова). Все свидетельства очевидцев документируются, а в дальнейшем будут опубликованы.
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