В Прикамье будут судить организаторов подпольной нарколаборатории

В Пермском крае перед судом предстанут двое мужчин, организовавших подпольную нарколабораторию в деревне. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Пермского края 1994 и 1986 годов рождения.Летом прошлого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из ГУНК МВД России выявили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона. Фигуранты оборудовали лабораторию в пристрое нежилого дома в одной из деревень Нытвенского района. Помещение снабдили вентиляцией, необходимой посудой и приборами. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли около 1,5 тысяч литров химических реактивов и более 450 граммов готового наркотического средства мефедрон."Сами мужчины пояснили, что занимаются противоправной деятельностью около двух месяцев, а из имевшихся прекурсоров они планировали синтезировать около 40 кг мефедрона. Оба злоумышленника сами снимали пробу товара, который впоследствии готовился к сбыту", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в Нытвенский районный суд для рассмотрения по существу.