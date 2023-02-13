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В Прикамье будут судить организаторов подпольной нарколаборатории

В Пермском крае перед судом предстанут двое мужчин, организовавших подпольную нарколабораторию в деревне. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Пермского края 1994 и 1986 годов рождения.
Летом прошлого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из ГУНК МВД России выявили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона. Фигуранты оборудовали лабораторию в пристрое нежилого дома в одной из деревень Нытвенского района. Помещение снабдили вентиляцией, необходимой посудой и приборами. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли около 1,5 тысяч литров химических реактивов и более 450 граммов готового наркотического средства мефедрон.
"Сами мужчины пояснили, что занимаются противоправной деятельностью около двух месяцев, а из имевшихся прекурсоров они планировали синтезировать около 40 кг мефедрона. Оба злоумышленника сами снимали пробу товара, который впоследствии готовился к сбыту", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в Нытвенский районный суд для рассмотрения по существу.

Опубликовано: 13.02.2023 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

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← В "Лыжне России" приняли участие более 20 тысяч человек

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