← В "Лыжне России" приняли участие более 20 тысяч человек
В Прикамье будут судить организаторов подпольной нарколаборатории
Летом прошлого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из ГУНК МВД России выявили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона. Фигуранты оборудовали лабораторию в пристрое нежилого дома в одной из деревень Нытвенского района. Помещение снабдили вентиляцией, необходимой посудой и приборами. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли около 1,5 тысяч литров химических реактивов и более 450 граммов готового наркотического средства мефедрон.
"Сами мужчины пояснили, что занимаются противоправной деятельностью около двух месяцев, а из имевшихся прекурсоров они планировали синтезировать около 40 кг мефедрона. Оба злоумышленника сами снимали пробу товара, который впоследствии готовился к сбыту", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в Нытвенский районный суд для рассмотрения по существу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В "Лыжне России" приняли участие более 20 тысяч человек
Жителям Прикамья вновь начали приходить фальшивые уведомления о наличии долгов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.02.2023
Из незаконного оборота изъято более 15 тысяч пачек немаркированной табачной продукции
В Березниках осужден водитель бетономешалки, сбивший насмерть 13-летнюю девочку
За соблюдением скоростного режима будет следить "Кибер Шериф"
Дарите книги с любовью: пермяков призывают поддержать акцию книгодарения
В Прикамье за сутки выявлено 170 случаев COVID-19
В библиотеке им. А.С. Пушкина состоится концерт песен Владимира Высоцкого
В Кунгуре осужден курьер телефонных мошенников
Добавить комментарий: