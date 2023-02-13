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Объявлен приём заявок на фестиваль «Граффити – Пермь»
Напомним, 11 работ пермских мастеров, созданных в рамках фестиваля, уже украшают городские фасады. Как и в прошлом году, организаторами запланирована итоговая выставка эскизных работ в арт-пространстве «Другие круги», которое вновь станет не только выставочной площадкой, но и местом знакомства с самим направлением граффити.
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