← Жителям Прикамья вновь начали приходить фальшивые уведомления о наличии долгов
В Прикамье будут судить организаторов подпольной нарколаборатории →
В "Лыжне России" приняли участие более 20 тысяч человек
В этом году принять участие в самом массовом забеге в Пермском крае решили 20 тысяч человек. На лыжной базе "Пермские медведи" на старт вышли около около 10 тысяч человек.Возрастных ограничений на участие в гонке нет. Люди могли выбрать три дистанции - традиционные 5 и 10 км, но самой массовой в этот раз стала "юбилейная" дистанция к 300-летию Перми протяженностью 1 723 метра. Участие в гонке бесплатное.В каждой возрастной группе определили по шесть победителей. Те, кто показали наилучшие результаты, получили призы и подарки.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жителям Прикамья вновь начали приходить фальшивые уведомления о наличии долгов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.02.2023
Из незаконного оборота изъято более 15 тысяч пачек немаркированной табачной продукции
В Березниках осужден водитель бетономешалки, сбивший насмерть 13-летнюю девочку
За соблюдением скоростного режима будет следить "Кибер Шериф"
Дарите книги с любовью: пермяков призывают поддержать акцию книгодарения
В Прикамье за сутки выявлено 170 случаев COVID-19
В библиотеке им. А.С. Пушкина состоится концерт песен Владимира Высоцкого
В Кунгуре осужден курьер телефонных мошенников
Пермский молодежный центр подвел итоги работы за восемь лет
Добавить комментарий: