В "Лыжне России" приняли участие более 20 тысяч человек

11 февраля в Пермском крае, как и в других регионах страны, состоялась ежегодная массовая Всероссийская гонка – «Лыжня России 2023». В этом году она прошла в 41-й раз. В Прикамье ее участниками стали почти 20 тысяч человек в 43 муниципалитетах.Утром стартовала регистрация на Всероссийскую лыжную гонку "Лыжня России -2023". Каждый участник на старте получает фирменную шапку и номер.В этом году принять участие в самом массовом забеге в Пермском крае решили 20 тысяч человек. На лыжной базе "Пермские медведи" на старт вышли около около 10 тысяч человек.Возрастных ограничений на участие в гонке нет. Люди могли выбрать три дистанции - традиционные 5 и 10 км, но самой массовой в этот раз стала "юбилейная" дистанция к 300-летию Перми протяженностью 1 723 метра. Участие в гонке бесплатное.В каждой возрастной группе определили по шесть победителей. Те, кто показали наилучшие результаты, получили призы и подарки.