Жителям Прикамья вновь начали приходить фальшивые уведомления о наличии долгов
В рассылке мошенники угрожают блокировкой счетов и банковских карт, арестом имущества, внесением данных должника в федеральный реестр недобросовестных плательщиков и т. д. Письма содержат ссылки, с помощью которых якобы можно погасить долг.
"Чтобы не стать жертвой обмана, при получении такого письма — ни в коем случае нельзя открывать ссылку и нажимать иные активные кнопки! Таким образом злоумышленники могут получить доступ к вашим персональным данным и реквизитам банковских карт. Еще раз напоминаем, что служба судебных приставов никогда не направляет уведомления и требования об оплате посредством электронной почты или смс-сообщений", - предупреждают в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.02.2023
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