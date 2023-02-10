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В Березниках осужден водитель бетономешалки, сбивший насмерть 13-летнюю девочку

Березниковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего водителя автомобиля КамАЗ-53229. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
5 августа 2022 года обвиняемый, управляя грузовым автомобилем-бетономешалкой, выезжая со строительной площадки, допустил наезд на 13–летнюю девочку. Школьница ехала на велосипеде по тротуару обозначенному дорожным знаком 4.5.5. «Пешеходная и велосипедная дорожка, с разделением движения». В результате происшествия ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте аварии.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии -поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Приговор пока не вступил в законную силу. Вопрос возмещения осужденным компенсации морального вреда потерпевшей стороне будет решен в порядке гражданского судопроизводства.

Опубликовано: 10.02.2023 в 14:40 в рубрике - Вести Пермь

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