← В Березниках осужден водитель бетономешалки, сбивший насмерть 13-летнюю девочку
Из незаконного оборота изъято более 15 тысяч пачек немаркированной табачной продукции
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← В Березниках осужден водитель бетономешалки, сбивший насмерть 13-летнюю девочку
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10.02.2023 в 17:40
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.02.2023
В Перми в связи с проведением «Лыжни России» будет временно ограничено движение транспорта
«Лыжня России» пройдет в 43 территориях Прикамья
Из незаконного оборота изъято более 15 тысяч пачек немаркированной табачной продукции
Сотрудник полиции подозревается в получении взятки от владельцев подпольных казино
В Березниках осужден водитель бетономешалки, сбивший насмерть 13-летнюю девочку
За соблюдением скоростного режима будет следить "Кибер Шериф"
В Чусовском районе введен карантин из-за вирусов, поразивших томаты
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.02.2023
В Перми до 31 марта идёт приём заявок на предоставление мест в детских садах
С 11 февраля автобусы № 41, 49 и 58 перейдут на бескондукторную оплату проезда
Оперативники задержали подозреваемого в серии магазинных краж
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.02.2023
Прокуратура Кизела начала проверку после нападения собак на ребенка
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Березниках осужден водитель бетономешалки, сбивший насмерть 13-летнюю девочку
За соблюдением скоростного режима будет следить "Кибер Шериф"
Дарите книги с любовью: пермяков призывают поддержать акцию книгодарения
В Прикамье за сутки выявлено 170 случаев COVID-19
В библиотеке им. А.С. Пушкина состоится концерт песен Владимира Высоцкого
В Кунгуре осужден курьер телефонных мошенников
Пермский молодежный центр подвел итоги работы за восемь лет
Глава Перми посетил Пермский научно-исследовательский технологический институт
Капремонт: в 2022 г. в 78 домах Прикамья обновили внутридомовые инженерные системы
В Прикамье подведут транспортные итоги года
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